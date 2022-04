Arnauld DE SAINTE MARIE

Aximum, groupe expert en sécurité et gestion du trafic, est une filiale de Colas, leader mondial de la construction d’infrastructures routières. Aximum développe depuis près de 60 ans un savoir-faire reconnu dans la fabrication d’équipements de la route. Grâce à ses filiales industrielles performantes, leurs bureaux d’études et laboratoires spécialisés, Aximum met en œuvre sa capacité d’innovation et de développement de produits performants et respectueux de l’environnement dans les domaines de la Signalisation horizontale&verticale, des dispositifs de retenue et de la Gestion dynamique des flux.



Au sein du département export, je suis responsable de la zone export Afrique, Océan Indien et Moyen Orient, de manière transverse pour l’ensemble de nos activités industrielles.



L’entreprenariat, le relationnel ainsi que le réseau en sont les atouts clés.



Mes compétences :

sales

entreprenariat

export

international

exportation

développement

business development

manager

chef de projet

Entrepreneur