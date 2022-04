Arnauld Ulrich TOTUE TOGUEM

Je me nomme TOTUE TOGUEM ARNAULD ULRICH, ingénieur de conception en génie mécanique.

Mes domaines de compétences sont la maintenance industrielle, la gestion de production, la gestion de matériel.

Je suis un jeune ouvert d'esprit, toujours en quête de connaissance afin d’être toujours plus compétitif et plus rentable. Il travailler en équipe ou sous pression n'affecte en rien mes compétentes, parfois celle ci revele en moi quelqu'un de plus grand .



Mes compétences :

Gestion de la production

Fabrication mécaniques

Electrotechnique

Gestion de la maintenance assistée par ordinateur

Hydraulique industrielle

Maintenance des systemes automatisés de production

Gestion des projets

Maintenance industrielle