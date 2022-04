Arnault CHATEL

Arnault est Speaker #IA Evangéliste #TransfoNum #SocialMedia et Responsable Pédagogique du #MBADMB de l’EFAP en partenariat avec le Hub Institute (premier Digital Think Tank Français).



Il est également Influenceur dans l'univers de la Tech.



Il évolue depuis plus de 14 ans dans le digital à la fois comme entrepreneur ou collaborateur dans le privé et le public.



Il s'est spécialisé sur les problématiques de #TransfoNum, #SocialMedia et plus particulièrement au cours des dernières années sur l'impact de l'#IA dans les organisations et la société.

Mes compétences :

Informatique

E commerce

Commercial b to b

Social network

Management

Marketing

Social media

Ergonomie

Wordpress

Business development

UX / User experience

Stratégie digitale

Webmarketing

Display Advertising

ADS

SEO

Transformation Digitale

IA