Arnault GRIMALD

Actuellement en fin de reconversion de la Marine Nationale, j'ai occupé, pendant 8 ans divers postes à responsabilités dans la conduite des missions des navires de la flotte.

Particulièrement sensible aux notions de service et d’efficacité, et habitué à travailler en anglais avec des correspondants étrangers, il me semble que mes qualités, mes compétences et mon expérience sont intéressantes dans la conduite des missions des aéronefs, notamment en aviation d’affaire.

En 2008, j'ai décidé de suivre ma passion de l'aéronautique. J'ai ainsi successivement acquis le CPL (licence de pilote professionnel), l'IRME (la qualification de vol aux instruments multimoteur), la MCC (le certificat de travail en équipage), le certificat d'anglais aéronautique et je suis à présent instructeur dans un aéroclub de Toussus le Noble.

Désireux à présent d'évoluer vers des appareils et des vols plus complexes, je cherche un poste de copilote sur turbopropulseur ou jet d'affaire (idéalement).

Je suis détenteur de 800 heures de vol dont 250 heures de turbopropulseurs, 550 heures en tant que commandant de bord et 110 heures en IFR.



Mes compétences :

Aviation

CPL

OPL