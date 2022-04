Arnault REBOUL

Officier en activité, stagiaire CAFDES à l'IRTS de Marseille, disponible à court terme pour la direction d'une structure sociale ou médico-sociale.

Après plus de vingt ans passés au sein du ministère de la défense, j'ai décidé de me réorienter vers le secteur social pour approfondir ma riche expérience de manager et de formateur dans un domaine qui m'a toujours attiré.

Je suis actuellement en stage de direction au sein de l'EHPAD Saint Joseph - La Salette, à Marseille



Mes compétences :

Management