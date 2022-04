Arnault VERDIER

La négociation et la collaboration auprès d’interlocuteurs de haut niveau ont su garantir une grande efficacité dans mon travail ainsi que de solides compétences dans la vente.



Prospecter, être à l’écoute et satisfaire mes clients en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins, fait partie de mon travail quotidien.

Mon engagement vis-à-vis de mon entreprise à promouvoir son image et son offre, la volonté d'apporter un service de qualité à mes clients, développer un chiffre d'affaire, sont les qualités

nécessaires qui me permettent aujourd'hui d'occuper ce poste.



Mes compétences :

Vente

Prospection commerciale

Gestion de la relation client

Marketing