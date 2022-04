Arno ARTISTE PEINTRE

Biographie



Né en France en 1953, après une enfance passée en Afrique, Luc Arnaud revient dans son pays natal à l’âge de 12 ans. Il voue très rapidement une véritable passion pour tout ce qui touche à l’art, notamment la poésie, le théâtre ou encore la musique. Il découvre les grands peintres dans un dictionnaire, en pension. C’est un choc pour lui, une vibration intérieure qu’il s’efforce de comprendre et dompter en recopiant à la gouache les œuvres d’artiste comme Van Gogh.



Un artiste est né, qui s’épanouit alors dans la musique. À l’âge adulte, il choisit la liberté et décide de vivre sa passion dans les cabarets parisiens. Un temps de bohème où il redécouvre l’art pictural au contact de peintres confirmés qui l’accueillent dans leurs ateliers. Une intense période d’enrichissement artistique et personnel.



Pour s’occuper de la famille qu’il vient de fonder, il travaille pendant une dizaine d’année au sein d’une entreprise où il gravira tous les échelons. Mais sa réussite sociale et personnelle ne le satisfait pas. Aux alentours de la quarantaine, la vibration intérieure ressentie dans sa prime jeunesse l’obsède à nouveau. Après des changements dans sa vie personnelle et familiale, il fait la connaissance de Tina qui l’encourage à réaliser son rêve : devenir peintre professionnel.



Il s’installe en Provence, et Luc Arnaud prend le pseudonyme d’Arno ; il s’accomplit en temps que peintre, reconnu par ses pairs et un public fidèle. Passionné, il propose également des stages de formation à ceux qui souhaitent s’initier à la peinture au couteau qu’il maîtrise totalement.