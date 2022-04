Modiste, doté d’un savoir-faire spécifique et aguerri, Arno Bach est une main de maître au dessus de vos têtes.

Accessoiriste, plumassier, maître teinturier et brodeur, de la maitrise de la plume ainsi qu’a la finesse de la broderie, naissent de son atelier des pièces le plus souvent uniques qui saurons sublimer l’ensemble de votre tenue accessoires de mariées gracieux, turbans sculpturaux, capelines aériennes, bijoux de tête poétiques ou ornements ultra modernes… Du bibi a la grande capeline, toutes ces créations sont confectionnés à la main de manière artisanale.

Diplômé de l’école ESMOD INTERNATIONAL en 2007 en section stylisme et modélisme et du lycée Octave feuillet en section broderie au lunéville, il rejoint la maison de couture « Ludovic aimé » créateur de robes de mariées. Imprégné par cet univers, il se spécialise dans les chapeaux de cérémonies.

En 2009 la marque Arno Bach est lancé avec des créations en pièces uniques.

Le show room parisien ouvre en 2010 et Les clientes sont reçues individuellement sur rendez-vous.

En 2011 création de la boutique en ligne qui propose des mini-collections d’accessoires de têtes et de chapeaux.



