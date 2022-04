Arno BERNON

Homme de communication en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et à la Réunion.

Mon activité se déplace vers la communication au coeur de l'Economie Solidaire et Sociale.



J'ai créé l'agence COGITO en 1988, le Studio graphique ALTERNATIVES en 1999 et co-organisé le Salon du Lagon en 2009. J'ai été l'agent du Magic Circus of Samoa de 2005 dans le Pacifique et la Réunion jusqu'en 2014.



Aujourd'hui, en complément de mon studio graphique, j'ai monté en collaboration avec Nadège Jovien, La Maison Canopée (Créations - Tendances - Décoration d'intérieurs) qui expose et vend du mobilier des objets déco et crée des événements pour la promotion des artistes et artisans de lîle.



Mes compétences :

Arts

Arts graphiques

Communication

Evénementiel

Polyvalence

Réactivité

Esprit d'équipe

Gestion de la relation client

Vente B2B

Print management

Communication interne

Design graphique

Conception graphique

Adobe Creative Suite 5

Communication externe

Imprimerie

Packaging