Arno COLANTONIO

IN MEZZO, agence créée en 2006 a fait du mobilier et luminaire design haut de gamme, sa spécialité.



Notre vocation est d’accompagner les projets d’aménagement d’espaces publics, tertiaires, hôteliers ou commerciaux en y apportant notre empreinte innovante et exclusive.



Mes compétences :

Accueil

Ameublement

Architecte

Architecte d'intérieur

Bar

Décorateur

Design

Hotels

Luxe

Mobilier design

restaurant