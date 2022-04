Bonjour!



Ces quatre dernières années, j’ai acquis une solide expérience, aux Etats-Unis et en France, au sein de maisons dédiées aux accessoires de luxe.

Je suis à même de développer et structurer un business, m’adapter et évoluer dans des environnements différents, traiter avec des sociétés à l’international, avec des interlocuteurs de cultures différentes et mener à bien des projets. J'ai privilégié la diversité afin d'acquérir une expérience riche à divers niveaux de l'entreprise et j’ai acquis une vision globale et réelle du commerce international, ainsi qu’une expérience des marchés et du développement d’entreprise.



Séduit par l'importance et la variété des challenges que doivent relever de grandes maisons, je souhaite dès à présent mettre mon efficacité et mes compétences au service d'une société en adéquation avec mon profil.

Mon diplôme en marketing, communication et business management validé aux Etats-Unis et mes expériences professionnelles très riches telles que l'import/export, la production, l'organisation de projets, le management d’équipes, la communication, le marketing ou encore le e-commerce, m'amènent tout naturellement à mettre à disposition mes qualités au sein de la Direction et du développement d'une société.



Sociable, mature et très motivé par l'intégration d'une entreprise en France ou à l’étranger, je suis certain de pouvoir y apporter ma rigueur, mon professionnalisme et mon enthousiasme.





--- > Pour me contacter:

arnofav5@gmail.com



Mes compétences :

Benchmark

Communication

Denim

DIRECTOR

Export

Import

Import Export

International

Jewelry

lunettes

Luxe

Luxury

Luxury Goods

Management

Manager

Marketing

Motivated