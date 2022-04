Arno LEININGER

Jeune diplômé en Management de l’Innovation et Design Industriel, je recherche activement mon premier poste. Je suis ouvert au monde du luxe, automobile et industriel. Mon parcours d'études est diversifié et cohérent.



Grâce à deux stages réalisés dans le domaine de la course automobile, j’ai eu l’occasion d’améliorer mes compétences de conception mécanique sur le logiciel CATIA V5 (5 ans d’expérience).



J’ai effectué mon stage de fin d’études en tant que Chef de Projet au siège de Carrefour France à Massy (91) au Département Design. J’ai eu l’opportunité de suivre et planifier la Collection Design interne à l'entreprise. A l'issue de ce stage, j’ai été prolongé de 5 mois en free-lance pour mener à terme mes missions.



> > Après cette expérience réussie, je souhaite aujourd’hui travailler sur de nouveaux projets dans un environnement internationale, dynamique et challengeant.



Disponibilités : ASAP



Mes traits de personnalité : Ma plus grande qualité est ma flexibilité. Cette polyvalence (ingénieur, management, design) me permet d'avoir une grande capacité d'adaptation et un discours sur mesure pour chaque interlocuteur.



Mes compétences :

Design Industriel

Sport Automobile

CATIA V5

Ingénierie Mécanique

Microsoft Office