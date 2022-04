Arnol Loith TCHATCIM

Titulaire d’un Baccalauréat STI2D (Sciences Technologiques de L'ingénieure et du Développement Durable) et actuellement étudiant en 1ère année DUT GEII (Génie Electrique Informatique et Industrielle) à l’IUT de Cachan (Université Paris Sud), je sollicite de votre bienveillance la possibilité d’intégrer vos équipes en tant qu’apprenti technicien aéronautique. Je souhaite en effet me réorienter dans le CFA des métiers de l’aériens a massy en BTS aéronautique.



Mes compétences :

Matlab

Solidworks

Scilab