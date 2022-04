Arnold AKOA

Je suis un Chef Service adjoint du contentieux nommé depuis le 1er Avril 2010, en service au Département des Affaires Juridiques et du Contentieux du Port Autonome de Douala, Cameroun.



Juriste de formation titulaire d'un DEA en Droit Public Interne, je suis sur Viadeo pour aider d'autres jeunes à trouver du travail.



Je lance donc un appel à tous les chefs d'entreprise, responsables des RH et bien d'autres de bien vouloir me contacter en cas de besoin, les recherches des vos futurs employés sont gratuites, de même que pour les chercheurs d'emplois.



Je voudrais quand même signaler à l'attention des responsables des structures que la plus part de ces jeunes n'ont pas vraiment une grande expérience professionnelle, voir même pas du tout.



Mais ce sont des jeunes brillants, intelligents, dynamiques, bilingue(Français-Anglais)prêts à travailler au Cameroun comme à l'étranger, dans tous les secteurs d'activité, capables de faire leurs preuves si on leur donne cette opportunité.

AIDONS LES JEUNES A INTÉGRER VÉRITABLEMENT LA SOCIÉTÉ!



Mes compétences :

assidu