Arnold Davy ITADIBOBE

Bonjour ! Je m appelle itadibobe Arnold davy je suis un jeune gabonais et je vis au gabon. J ai une formation en hygiène sécurité environnement (hse). J ai une expérience d un plus de 7 ans et actuellement je suis en quette d un emploi ou de meilleurs opportunités.

Je suis ouvert à toutes autres propositions.

Cordialement ITADIBOBE Arnold davy.



Mes compétences :

levage et manutention

maîtrise des audits inspection et rapport

secourisme sauveteur

communication HSE

supervision des travaux en espace confiné

équipement de protection individuelle (EPI)

travaux en hauteur

ergonomie

prévention lutte incendie

management du personnel et du matériel

EMS ISO 14001

connaissance générale gestion personnel on board

MOT Testing

ISO 14001 Standard

Audit