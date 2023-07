Arnold DELEMARRE

Ma carrière professionnelle a débuté en 2000, et au fil des années, j'ai occupé des postes de conseiller en gestion de patrimoine et de directeur d'agence au sein de grands groupes bancaires. Ces expériences m'ont permis d'acquérir une expertise approfondie du conseil en gestion de patrimoine et notamment les interactions entre les sphères financières, juridiques, fiscales et sociales.



En 2016, j'ai choisi de prendre mon indépendance et de créer un cabinet de conseil indépendant : DE SANCY PATRIMOINE, https://www.desancy.fr/ . Cette décision découle de ma volonté d'apporter un conseil objectif et impartial à mes clients, en accord avec mes valeurs éthiques. Je suis convaincu que la transparence et la loyauté sont essentielles pour établir une relation de confiance durable avec mes clients.



Mon approche en tant que conseiller en gestion de patrimoine est guidée par l'exigence, la pédagogie et le souci du bien-être de mes clients. Je m'efforce de comprendre pleinement leurs besoins et leurs objectifs pour leur offrir des solutions sur mesure adaptées à leur situation financière spécifique.



Mon rôle au sein de DE SANCY PATRIMOINE est particulièrement axé sur l'ingénierie patrimoniale et l'optimisation fiscale. Je suis convaincu que la gestion patrimoniale doit être holistique et intégrée, en prenant en compte tous les aspects juridiques, fiscaux et financiers pour maximiser les avantages pour mes clients.



En parallèle de mon activité principale, j'ai également consacré une partie de ma carrière à l'enseignement. J'ai eu l'honneur d'être Maître de conférences à l'université Clermont Auvergne pendant 5 ans, et je suis actuellement Chargé d'enseignement au sein du Master Gestion de Patrimoine de l'université de Rennes 1. Cette expérience dans l'enseignement me permet de rester constamment à jour sur les nouvelles tendances et évolutions du secteur, tout en partageant mes connaissances avec les futures générations de professionnels de la gestion de patrimoine.



En somme, mon parcours académique, mon expertise professionnelle et ma passion pour l'enseignement ont façonné ma personnalité de conseiller en gestion de patrimoine. Je suis déterminé à mettre à profit mon savoir-faire, mon expérience et ma bienveillance pour accompagner mes clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers et patrimoniaux, en leur offrant des conseils sur mesure, transparents et fidèles à leurs aspirations.