Arnold DIGUE

Je suis un jeune diplômé d’un Master2 Pro option Energie Electrique, formation faisant suite à mes études d’école d’ingénieur généraliste option énergétique et environnement. Mes principales qualités sont mon autonomie, ma capacité d’analyse, mon endurance et mon relationnel. Mes ambitions sont celles de travailler sur des projets d’investissements industriels tout en gardant les valeurs que sont l’enthousiasme, le pragmatisme et l’engagement, le gout de l’opérationnelle et la culture technique générale.



Mes compétences :

Gestion de projet

ACV

Conception des systèmes de production d’énergie

Electronique de puissance

protection des réseaux électriques

conception des réseaux électriques

Conduite des réseaux électriques

Bilan carbone

Analyse des performances des centrales solaires

Stockage d’énergie