Arnold MAVITSI MANDZOBE

Hello people !!



Je suis étudiant Gabonais, actuellement j'effectue une licence pro en AUTOMATISMES et INSTRUMENTATIONS à l'université de Nancy (France). Mon projet professionnelle, c'est de m'investir dans mon beau pays le Gabon afin de contribuer à son développement. Pour cela j'aimerais effectuer un stage de fin d'année de 3 mois à compter de mars 2016 au Gabon. Cela me ferait immensément plaisir de mettre à profil mes connaissances apprises durant différentes formations et de tirer une expérience du terrain en travaillant avec des professionnels du métier. Je souhaite dans la mesure du possible que mon profil intéresserait un recruteur.



Cordialement



Mes compétences :

C Programming Language

Autodesk Inventor