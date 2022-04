Arnold MENYE

Je sollicite un emploi correspondant à mes qualifications ou pas, afin de faire montre de mon savoir-faire et participer à l'éclosion de votre structure, pour une période déterminée voire indéterminée selon votre choix, sur des bases adaptées et bénéfiques pour tous.



Stagiaire:

- IMPRIMERIE NATIONALE DU CAMEROUN (Infographie et maintenance informatique),

- CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE (maintenance informatique),

- MINISTÈRE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (réseau et maintenance informatique)



Employé:

- Afrique Bureautique & Technologies - Yaoundé (CDD):

Tâches effectuées-----Informaticien chargé de l’entretien et maintenance des Ordinateurs après-vente (Janvier 2017 jusqu'aujourd'hui)



- Formation + Emploi à l'Ets JC Master International - Yaoundé :

Tâches effectuées-----Secrétariat/maintenance/infographie (Mars 2014 jusqu'à la fermeture de la société en Août 2016)





Restant très optimiste, je vous prie d'agréer Monsieur/Madame , l’expression de ma profonde considération.



Bien cordialement.



Me contacter

Nom:.............................MENYE Arnold Wully

Profession:.....................Informaticien

Pays:.............................Cameroun

Ville:.............................Yaoundé

Quartier:.......................Olézoa

Tél:................................+237 657 674 999

Yahoo mail:.................menyearnold@yahoo.fr

Gmail:...........................menyearnold@gmail.com

Microsoft:...................menyearnold@outlook.com







Me suivre:

Facebook:................... https://www.facebook.com/https://www.facebook.com/colby.menye2

Twitter:........................https://www.twitter.com/colbydesigncd

Likedin:.......................https://www.linkedin.com/in/menye-arnold-84014880

Viadeo:........................https://www.viadeo.com/p/002qeh7695cgmbt



Mes compétences :

Bureautique

infographie

Photographie

Formation informatique

Internet

Wordpress

Maintenance