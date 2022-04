Arnold NGOMBA

Administrateur principal des prisons, intéressé par toute question touchant aux droit des personnes détenues en particulier, et aux droits de l'Homme en général. Ouvert à toute démarche allant dans le sens du renforcement de des capacités professionnelles au travers notamment des formations continues, à l'intérieur ou à l'extérieur. Notons par ailleurs que j'ai été rapporteur du comité de pilotage pour la mise en oeuvre du projet franco-camerounais d'appui à la protection des droits de l'homme et au developpement d'une culture démocratique" (année 2000 - 2002) . Enfin, que je suis actuellement Sécretaire Général de l'Amicale des aministrateurs des prisons du Cameroun et régisseur de la Prison Principale de Nkongsamba