* Architecte Technicien ;

* Licencié en Architecture d'Interieur ;

*Experience professionnel :

- 6 ans dans le metier d'architecte concepteur et constructeur ;

- 4 ans dans la mission de surveillance et controle de travaux des infrastructures ;

- 6 ans dans le metier de décoration interieur et exterieur des espaces.



Mes compétences :

- Maitrise de l'office Word, Excel, Power point, V

- Formation de metreur;

- Maitrise de logiciel : Autocad, Sketch up, Archi