Arnold SCHWEITZER

Je suis actuellement analyste-programmeur et je souhaite devenir architecte logiciel.

Je suis à la recherche d'une entreprise afin d'intégrer un Master Informatique en alternance.

Je suis passionné par l'informatique et les nouvelle technologies. Je pratique le handball en compétition depuis 12 ans.

Je suis également un amoureux de la nature et des animaux, faisant de l'environnement une de mes préoccupations principales.



Mes compétences :

Méthode agile

Jira

Git

Gestion de base de données

MVC

Conception UML

Développement web

Merise

JavaScript

Ajax

HTML 5

CSS 3

PHP

JQuery

Développement informatique

Java