Arnold Stéllio BOUNGOUNGOU

Tout au long de ma formation, j’ai été amené à mettre en pratique mes différents acquis au cours de stages de perfectionnement et de divers travaux. J’ai ainsi pu développer des aptitudes en gestion de projet. Je suis capable de définir des besoins, planifier, produire une documentation fonctionnelle, suivre l’avancement du projet à travers des indicateurs. En somme, participer à toutes les différentes phases d’un projet. De plus, j'ai des connaissances solides en Informatique, Réseaux et en Télécommunications. Cette pluralité semble être un atout pour les missions qui me seront confiées.

Je suis intéressé par l'assistance à la maîtrise d'ouvrage



Mes compétences :

Gestion de projet

Spécifications fonctionnelles

Redmine

VirtualBox

VMware ESX

SVN

GANTT Project

Microsoft Project

Cahier des charges

Mantis

Cisco Certified Network Associate

Gestion de la qualité

Administration système

AMOA

Administration réseaux