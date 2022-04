Arnulfo ROMAN LOPEZ

Je suis un étudiant mexicain dans le cadre du programme d’excellence boursier 2018 «MEXPROTEC». J’ai une formation BTS en Processus Industriels spécialité Manufacture, à l’Université Technologique de Mexique, je renforce actuellement mes études dans le cadre de la Licence Professionnelle Gestion de la Production Industrielle à l’IUT de Roanne Université Jean Monnet St-Etienne



Mes compétences :

Travail en équipe

Sens de l'initiative

Visual Basic for Applications

Lean Six Sigma

GMAO

Analyse

Contrôle-commande

Amélioration continue

VSM

Gestion de la production

Gestion des stocks et approvisionnement

Management de la qualité

Ordonnancement

Gestion de projet