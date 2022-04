Arold Marnix HOUNTONDJI

Bonjour!

Je suis Arold, j'ai 27 ans, je suis ouvert d'esprit, mais aussi un peu timide et travailleur. De caractere je suis tres bien eduque et poli envers mes responsables hierarchiques. J'ai donc durant mon parcours professional beneficie d'une belle experience en ce qui concerne l'accuiel dans une compagnie et si possible je souhaiterai travailler en tant que stewart dans une compagnie aerienne puisque j'ai poursuivi une formation en ce domaine aussi. J'aime apprendre et decouvrir des choses tel est mon but et ma passion.



Mes compétences :

Esprit analytique

Accueil

Dynamique

Esprit d'initiative

Travail en équipe