Aron MUTOMB

Je suis Pharmacien Congolais de l'Université de Lubumbashi depuis 2007,

Pharmacien actuellement en poste aux Hôpitaux de Mutanda Mining et de Kamoto copper company, deux entreprises sœurs du Groupe Glencore se trouvant à Kolwezi dans la province du Lualaba.

J'évolue aussi dans l'enseignement supérieur et universitaire ou je suis Chef de Travaux, assumant des cours à la Faculté de Médecine et l'Institut Supérieur des Techniques Médicales de Kolwezi.

En plus de tout ceux ci, je suis Président provincial de l'Ordre des Pharmaciens du Lualaba et vulgarisateur provincial des textes réglementaires du secteur pharmaceutique



Mes compétences :

Waste Management

Microsoft Excel

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Office

Microsoft Outlook

Microsoft Word

Sage Accounting Software