Arona BASS

Je suis Avocat stagiaire au Barreau et Doctorant en droit privé. Je suis encadreur pendant plus 5 ans des étudiants de la 2ème année de droit de l’Université Cheikh Anta Diop en droit pénal général et procédure pénale dans le cadre du Tutorat. Ce tutorat est une initiative des étudiants du troisième cycle de l’université de Dakar qui a pour but d’encadrer les étudiants. Ce tutorat est une interface qui permet d’anticiper avec les étudiants sur les thèmes des travaux dirigés. Dans la pratique c’est la même démarche que celle proposée par les assistants dans les groupes de TD. Je suis également Tuteur dans le cadre du Contrat de Performance (CDP) signé entre l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et la Banque mondiale pour une optimisation des

résultats des étudiants de la première et de la deuxième année. Dans ce cadre, j’ai été appelé à assister ces étudiants, à les orienter et leur apprendre les rouages de l’administration universitaire ainsi que les rudiments de matières comme le droit civil, le droit constitutionnel, le droit pénal, le droit administratif, le droit des obligations et les finances publiques. Je suis aussi ancien stagiaire de l’Ecole régionale supérieure de la magistrature de Porto-Novo (ERSUMA). Dans le cadre de mes travaux de thèse, j’ai bénéficié d’une bourse de l’ERSUMA. Celle-ci m’a permis de faire un stage de plus de deux semaines au centre avec toute la documentation disponible, les conseils éclairés du directeur général, du directeur de la recherche. Ce stage a été d’un apport significatif tant sur le plan méthodologique que sous l’angle de l’évolution de mes travaux. J'ai été Journaliste à Weekend Magazine, un hebdomadaire depuis 2008. J’ai acquis la capacité à travailler sous pression, avec un rythme soutenu, et la facilité dans l’écriture, les prises de notes et les techniques de la rédaction. Journaliste-reporter au journal Le Quotidien tiré à plus de 25 000 exemplaires. J’y travaille de 2012 jusqu’à aujourd’hui. Au-delà du traitement de l’information, cette expérience offre la possibilité de participer à plusieurs séminaires, avoir une vue latérale sur des questions d’actualité.



