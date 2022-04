Arona DIAGNE

Bonjour Mesdames, Messieurs,

Titulaire d'un baccalauréat en techniques quantitatives en économie et gestion et master en banque-finance et assurance. J'interviens depuis plus d'un an au niveau d'un cabinet en tant qu'analyste de projet. Mes tache comme étant gestionnaire consiste à analyser les idées de projet, conseiller et accompagner les entreprises à élaborer des plans d'affaires.

Pour mieux mettre en exergue mon expertise, je souhaite participer positivement à l'expansion et au développement de vos entreprises par le renforcement de capacités opérationnelles.



Mes compétences :

• Maitrise de la comptabilité générale • De la com

Microsoft Word

Microsoft Excel

Logiciels comptable

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Internet

Contrôle de gestion