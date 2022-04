ARONA TECHNOLOGY est une société de services et d'ingénierie en informatique, créée par des ingénieurs spécialisés dans de domaine des nouvelles technologies d'information et de communication.

Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de votre stratégie d´entreprise afin d´optimiser vos processus métier et améliorer votre productivité.

Notre ambition est de s'établir comme un acteur principal dans le monde du conseil dans l'innovation en développant notre modèle toujours vers plus de valeur dans la relation de confiance avec nos clients.



ARONA TECHNOLOGY a basé sa croissance sur les valeurs de réactivité, de proximité et de respect.



Nous prévoyons de recruter de nouveaux collaborateurs en 2016. Comme nous, vous souhaitez profiter de réelles perspectives d'évolution et partager des projets innovants ? Rejoignez-nous !



Nos compétences:

Microsoft .Net : C#, ASP.NET, MVC, WPF, WCF, Silverlight,

Technologies Web : PHP5, Zend Framework, Symfony2, Smarty, Drupal 8, HTML5, jQuery, Ajax, angularJS, CSS3, XML, XSLT, Responsive Design, , Photoshop, SVN

Mobile : Apple (iPhone, iPad), Android, IOS

Microsoft BI : SSAS, SSIS, SSRS

JAVA / JEE: GWT, Hibernate, Struts, JSF, Spring,

Base de données : SQL Server 2008, Oracle, MySQL, PostgreSQL

Conception : Merise, UML

Graphisme: Photoshop, illustrator, inDesign, After effects, Pinnacle.

Système d’exploitation: Microsoft Windows, Linux.

Méthode agile: Scrum, JIRA



