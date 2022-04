Aroniaina ANDRIAMIALISON

Bonjour!



Je suis un développeur.



Mes principaux spécialités :

- WebMastering : HTML5, CSS3, JQuery, Bootstrap (responsive design)

- PHP( avec Framework Laravel et Symfony 2)

-SGBD : MySQL, PostgreSql, SQLite

-Java EE : EJB, JPA, Hibernate, JSF, Primefaces

-Java Desktop : JavaFX, Java Application



Mes atouts :

- autodidaxie : je peux maîtriser une nouvelle technologie dans un bref délai

- sérieux

- rapide

- ponctuel

- ouvert

- créatif



Mes compétences :

Personal Home Page

Merise Methodology

JQuery

XML

WordPress

Visual Basic

UML/OMT

Scrum Methodology

RichFaces

Python Programming

Prestashop

PostgreSQL

Oracle

NetBeans

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Microsoft ASP.NET

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

Linux Debian

Linux

Joomla!

JavaServer Faces

JavaScript

Java Servlets

Java Server Pages

Java

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

JUnit

JPA

ICEFaces

Hibernate

HTML

Framework

ECLiPSe

Drupal

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

Apache WEB Server

Active Server Pages

AJAX

Apache JackRabiit

Java EE

Symfony2

GED

Laravel