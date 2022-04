Aroua BEN HASSINE

Études d'impact acoustique et vibratoire : éolien, industrie, environnement,bâtiment.



Acoustique industrielle

Mesures d’exposimétrie et en champ proche

Réalisation de cartographies sonores des sites industrielles

Analyse et exploitation des mesures

Rédaction des rapports de synthèse



Parcs Éoliens:

Planification et Réalisation de campagnes de mesures;

Etudes d’impact acoustique pré-implantations;

Etudes acoustiques post-implantations;

Modélisation des projets;

Rédaction des rapports d’études.



Acoustique environnementale :

Planification et réalisation des mesures et diagnostic acoustiques (Bruit routier, ferroviaire, états sonores initiaux, bruit de voisinage, mesures vibratoires, mesures ICPE);

Gestion des projets de résorptions des Points Noirs de Bruit;

Calculs, modélisations et définitions des prescriptions techniques;

Rédaction des rapports d’études.



Acoustique architecturale:

Réalisation des mesures acoustiques et vibratoires en bâtiment (Mesures d’isolement de façade ; mesures de bruit aérien intérieur ; mesures de bruit d’équipements, mesures de bruit d’impact);

Rédactions des rapports de synthèse.



Outils de simulation et de traitement des données:

Suite 01 dB (dBTrait, dBBati, dBTrig, dBConfig), Google SketchUp, CadnaA, CATT-acoustique, Sketchup, VBA, Suite office (Word, Excel, PowerPoint)



Mes compétences :

Métrologie

Maintenance

Vibration

Instrumentation

Rédaction technique

Relevés de mesure

Energie éolienne

Réglementation ICPE

Environnement

Normes environnementales

Gestion de projet

Étude d'impact

Cartographie sonore