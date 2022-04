Aroua JOUINI

Je suis actuellement en recherche active. Je souhaite mettre en oeuvre mes compétences de manière à enrichir mon expérience professionnelle. Passionnée par les nouvelles technologies(mobile/web) et les enjeux économiques des entreprises, je suis en recherche active pour toute opportunité me permettant d'atteindre ces objectifs.

Particulièrement intéressée par les domaines du développement logiciel (applications mobiles/web...), passionnée du monde digital (gout du conseil), ainsi qu’une compréhension des enjeux et du contexte client, j’aimerais exploiter d’avantages mes connaissances dans ces domaines.Je possède de vraies capacités d’écoute, de compréhension et de synthèse développés tout au long de mon travail de consultante au sein des organisations non gouvernementales internationales en Tunisie et en Allemagne.



Mes compétences :

Android

iOS

C++

BlackBerry

jQuery

Windows Phone

Microsoft C-SHARP

Microsoft .NET Technology

Java

HTML5

Cascading Style Sheets

C Programming Language

▪ Leadership (actuellement responsable d’une équip