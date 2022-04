Issu d'un DUT Génie Eléctrique et Informatique Industrielle (GEII) complètement technique et ayant fait 6 mois de licence pro Technico Commercial en Produits et Services Industriels (TCPSI), je suis en pleine transition vers les domaines du commerce, du marketing, et de la visibilité.



Ouvert à toute expérience professionnelle dans ces domaines, afin d'enrichir mon parcours et de contribuer à votre projet en y apportant mes compétences.



Cordialement,



Aroun Ragava



Mes compétences :

Fidélisation client

Prospection commerciale

Commercial terrain

Commerce B2B

Gestion de portefeuille

Logiciel CRM

Commerce Sédentaire

Commerce B2C