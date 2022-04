Arouna COMPAORE

Après différents stages en Informatique et en Comptabilité, je suis présentement Comptable chargé de:

-L’organisation et l’exécution des différentes tâches administratives, financières et comptables,

-Auditer les différents comptes, reprendre les travaux d’inventaires des exercices 2008 et 2009,

-Défendre l’entreprise auprès des impôts sur les états financiers et les différentes déclarations des exercices 2007, 2008 et 2009.

-Assister l’informatisation de l’entreprise,

-Seconder le Directeur Général Adjoint dans l’organisation, la planification, la mise en œuvre et le suivie des différentes politiques.



En outre j'ai été entre autre, de:



01/05/2006 – 30/09/2009, Responsable Administratif et Financier de l’entreprise AREX BURKINA

Principales tâches : Chargé de:

-L’organisation et l’exécution des différentes tâches administratives, financières et comptables,

-L’informatisation de l’entreprise,

-Seconder le Directeur Général dans l’organisation, la planification, la mise en œuvre et le suivie des différentes politiques.



08/10/2003 - 30/04/2006 : Comptable de la société HAGE MATERIAUX

Principales tâches : Chargé de :

-De la gestion manuelle et informatisée, sous le logiciel SAGE, des grands comptes clients dits « Particuliers » et des clients exports du groupe HAGE,

-De la gestion manuelle et informatisée, sous le logiciel SAGE, des fournisseurs exports du groupe HAGE,

-De la gestion informatisée, sous le logiciel SAGE, des fournisseurs locaux du groupe HAGE,

-De la gestion manuelle et informatisée, sous le logiciel SAGE, des différents comptes bancaires et de l’établissement des situations financières prévisionnelles du groupe HAGE,

-De la gestion manuelle des Crédits Documentaires (CREDOC) et des Remises Documentaires (REMDOC) du groupe HAGE,

-Du suivie manuelle des différents bureaux de dépôts de stocks du groupe HAGE,

-Seconder le chef comptable dans l’organisation et l’exécution des différentes tâches du Département Finances et Comptabilité du groupe HAGE.



01/08/2000 - 30/09/2001 : Responsable Service Administratif et Financier de l’Entreprise SEBWA

Principales tâches : Chargé de la gestion administrative, comptable, financière et informatique



Mes compétences :

Microsoft Office

Sage

Informatique

Rigueur

Comptabilité