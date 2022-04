Arouna DIARRA

Je suis DIARRA AROUNA étudiant en Master Spécialisé WASH Humanitaire à Institut International d'Ingénierie de l'eau et de l'environnement(2ie) de ouagadougou et Consultant en Génie civil à TERRES COTE D'IVOIRE.

Je suis titulaire d'un Diplôme d'Ingénieur Génie Civil et hydraulique grade Master après l'obtention d'un Bachelor en eau et environnement à la fondation 2iE et d'un diplôme de technicien supérieur en Génie Civil à l'INPHB de Yamoussoukro(RCI)

J'ai acquis en expériences professionnelles pendant les années d'exercice dans les entreprises: TERRES COTE D'IVOIRE, BNETD COTE D'IVOIRE ,SODECI ,RH_E.

Je suis pour le travail bien fait dans les règles de l'art, la rigueur, le travail sous pression. J'ai une facilité d’adaptation dans les équipes multiculturelles.

Je suis titulaire d'un permis de conduire BCDE et je suis amateur du Football, discipline que j'ai pratiquée et que je continue de le pratiquer.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

EPANET

ArcView

COVADIS

Microsoft Access

ALIZE

Revit architecture

Robot Structural Analysis

Autocad Civil 3D

Global Mapper

Microsoft Outlook

Autodesk Revit

ArcGIS > ArcView

ArcGIS