Je suis motiver à mettre mon expérience de plusieurs années, en tant que Responsable Commercial et Chef de Zone, puis en tant que Promoteur à. MATA Holding section IDT(Ivoirienne de Distribution de Tabac)

Durant donc années j’ai eu l’opportunité d’enrichir mon expérience et d’affiner mes compétences dans la conduite et l’évaluation de stratégies commerciales, la gestion des canaux de distribution et la vente. A cela il faut ajouter la gestion des équipes de ventes, Hôtesses et de promoteurs à pied (Part timers) dans l’ex zone CNO et ensuite dans les villes en poste. Aussi, plusieurs années durant j’ai gérée une équipe de journalistes en tant que Responsable Adjoint au Directeur Commerciale, Marketing et Recouvrement à la Direction Commerciale et Comptabilité du journal ‘’Le nouveau réveil’’

Enfin, la tenue d’un fort relationnel avec l’ensemble de nos partenaires tant en amont qu’en aval m’a permis d’instaurer un climat de confiance propice à la conduite de mes activités.





Arouna SOULEYMANE



Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop