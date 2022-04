Arous ABDELKADER

Les années d'expérience et la diversité des taches occupés m'ont permis de perfectionner mes connaissances et d’acquérir d’autres compétences à la fois en management, en gestion, en organisation, mise en place des procédures et l'élaboration de Politiques/Stratégies de Maintenance, avec pour objectif la satisfaction du client dans le respect des budgets définis.

Un esprit analytique, une capacité à fédérer, les sens du résultat et de la relation clients avec un reporting exigeant auprès de la hiérarchie sont des qualités essentielles que je développe pour la réussite de ces Politiques d'envergures.

Donc mon objectif primordiale et de saisir l’opportunité de rejoindre une grande entreprise comme Responsable d’une des fonctions Technique afin de mettre en pratique toute ma connaissance et mes compétences.



Mes compétences :

• Prévision et révision des budgets

• Inspecteur QA/QC (Matériels & Travaux Montage M

• Rédaction et mise en place des procédures et cah

• Elaboration des contrats d’achats et de sous-tra

• Gestion d'Entrepreneurs, vendeurs, associés, sou

• Maitrise des logiciels ERP (Marianne, SAP. IBM L

• Management et Pilotage des activités techniques