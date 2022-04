Arousiak EMILE WOLDEMARD

Ayant obtenu mon diplôme de Titre Professionnel de Secrétaire Assistante de niveau bac et avoir exercée pendant 10 ans cette fonction,

Disponible immédiatement, je souhaiterai mettre mes compétences à profit et d'apporter mon savoir faire et mon dynamisme au sein des entreprises.



Je recherche avant tout un poste dynamique, diversifiés, polyvalentes et épanouissante.



Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir, au fils des années, une expérience riche et diversifiée en tant que secrétaire assistante.



Á travers les différents postes occupés, j’ai pu accroître une bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Access, Ciel gestion commerciale, Publipostage, Powerpoint, Internet, Intranet), de développer une capacité d’adaptation et un bon relationnel tout particulièrement le contact de la clientèle.



J’ai également su faire preuve de sens d’organisation, de rigueur et d’une totale discrétion en me chargeant d’accompagner et de gérer une équipe de 7 personnes.



Mon autonomie et le goût du travail m’ont permis de répondre au mieux aux besoins de l’entreprise tout en fournissant un travail rapide et correct.