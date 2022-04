Arpege SCOP

Retrouvez nos offres surArray



Nous recherchons des intervenants dans le secteur de l'habitat social :

Pour la gestion locative :

- Bases réglementaires (niveau 1)

- Traitement des impayés

- Attribution de logements

- Charges récupérables

- Contrat de location - gestion des copropriétés

- Assurance et gestion des sinistres

Pour la gestion technique :

- Contrôle et réception des travaux

- Sécurité des chantiers et suivi entreprises

- Montage d'opération neuf et réhabilitation



Nous cherchons à nouer des partenariats avec des CONSULTANTS PSYCHOLOGUES dans le cadre du développement de l'Array sur le Nord Pas De Calais et le Sud Est de la France.

Contactez-nous!





Depuis 27 ans, ARPEGE, expert de la RELATION-CLIENT, du MANAGEMENT et du DEVELOPPEMENT PERSONNEL, accompagne ses clients et leurs collaborateurs dans leurs projets de formation.



Solutions adaptées intra-entreprise ou produits "catalogue", nous mettons toutes nos compétences au service de vos projets, de l’identification de vos évolutions et de la construction des compétences qui assureront votre réussite.



Notre site :Array





NOS 3 POLES D’EXPERTISE :





¤ Formation



Experts de la formation à la RELATION-CLIENT, au MANAGEMENT et au DÉVELOPPEMENT DES HOMMES, nous conjuguons ces trois dimensions pour en faire notre cœur de métier.



RELATION-CLIENT : Développer des compétences orientées Client afin d’améliorer votre performance d’entreprise notamment votre taux de transformation, de vous aider à développer la vente additionnelle, etc.



MANAGEMENT : Management Stratégique, Opéationnel, de projets, d’équipes, transversal, à distance, etc. Conduite du changement, gestion des conflits, cohésion et animation d'équipe, conduite de réunion etc.



DEVELOPPEMENT DES HOMMES : Développement personnel, gestion du temps, affirmation de soi, prise de parole en public, souffrance au travail, gestion des situations conflictuelles, etc.





¤ CONSEIL RH





ARPEGE vous accompagne dans le déploiement opérationnel de votre politique RH : identification et suivi des actions,etc.



Définition et construction des outils RH et GPEC: référentiels,compétences-métiers, etc.



Mesure et amélioration des performances de votre équipe RH : amélioration des process, traçabilité des compétences, définition d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs, etc.





¤ MOBILITÉS





ARPEGE vous accompagne dans les évolutions de vos collaborateurs:



MOBILITÉ INTERNE



Nous aidons les salariés à se repositionner tout au long de leur parcours professionnel(entretiens annuels, bilan d'étape professionnel, etc). Nous vous aidons à développer une "politique globale" de mobilité interne. ARPEGE est, par ailleurs agréé Centre de Bilans de Compétences.



MOBILITÉ EXTERNE



ARPEGE conseille ses clients dans leur process de recrutement et accompagne les salariés qui subissent une rupture dans leur parcours professionnel.





NOTRE APPROCHE : devenir votre partenaire RH





Nous concevons nos formations intra-entreprise comme le reflet de vos attentes et de votre stratégie RH. Nous développons nos formations pour qu'elles portent le sens de votre projet RH. La pertinence de nos formations intra-entreprise est le fruit d'un échange permanent, d'une adaptation à vos problématiques spécifiques et d'un travail en commun de recherche des conditions de réussite.





ÊTRE ÉVALUÉ SUR VOS CRITÈRES





Pour nous, l'évaluation commence par l'identification de vos critères opérationnels attendus au terme de la formation. Nous en faisons de véritables objectifs de formation qui mobilisent nos consultants comme vos collaborateurs. ARPEGE propose une solution en ligne d'évaluation des formations.







Mes compétences :

Bilan de compétences

Centre d'appel

Conseil

Conseil RH

CQP

Développement personnel

Formation

GPEC

Management

Management de projet

Mobilité

Mobilité interne

Relation Client

Risques psychosociaux

Santé

Vente