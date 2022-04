Dynamisme, rigueur et respect des autres sont en plus des expériences acquises, les aptitudes que je souhaite mettre à votre disposition .



Mes compétences :

Conception de systèmes de sécurité et d’automatisa

Conception d’armoire électrique et système de comm

Installation et Maintenance (curative et préventiv

Lecture interprétation et réalisation de schéma él

Etude et réalisation de projet en électricité et h