Arras MAXEI

MAXEI Group conçoit et fabrique une large gamme d’outillages et de biens d’équipement afin de répondre aux exigences de nombreux clients industriels répartis sur les cinq continents.

Notre slogan : « le partenaire de votre développement »

---------------------------------------

MAXEI Group designs and manufactures a wide range of tools and machines to meet the requirements of many industrial customers spread over all five continents.

Our motto: “Your key partner for sucess”