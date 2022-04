Arrdhor CRITT HORTICOLE

Www.critt-horticole.com

Le CRITT Horticole a été créé en 1989 à Rochefort/Mer. Son rôle : accompagner le développement des entreprises et faciliter l'innovation en proposant des prestations d'étude, de conseil et d'expertise. Aujourd'hui composé de 12 salariés, il exerce ses compétences dans cinq grands domaines d'activité :



- L'ingénierie serres

- Les toitures végétalisées

- Les colorants végétaux

- Le végétal spécialisé

- Les productions horticoles



Les toits végétalisés et les murs végétaux



Techniques de construction durable à la croisée du bâtiment et l'horticulture, suscitent un intérêt grandissant auprès maîtres d'ouvrage, des architectes, maîtres d’œuvre, paysagistes, étancheurs et autres acteurs de la construction, aussi bien dans des projets immobiliers privés que publics. Le CRITT Horticole conduit depuis 2005 un programme de recherche et développement dédié à la végétalisation des bâtiments. Notre bureau d'étude est aujourd’hui reconnu en tant que centre expert et réalise des études techniques dans les projets ou les démarches de développement de produits.



Le CRITT Horticole, un centre de référence sur la végétalisation de toiture

Un programme de recherche et développement unique en France



La végétalisation du bâtiment est à la croisée de domaines très spécifiques : agronomie, horticulture, construction… Depuis 2005, pour contribuer à l’amélioration et à l’innovation dans le domaine de la végétalisation des bâtiments, le CRITT Horticole a rassemblé les compétences nécessaires et conduit un programme de recherche et développement unique en France sur les thématiques suivantes:



Modélisation du comportement énergétique des bâtiments équipés de toitures végétalisées (collaboration avec l'Université de la Rochelle)

espèces végétales pour toiture végétalisée

Analyse des systèmes de végétalisation de toiture

Etude de la biodiversité sur les toitures végétalisées

Substrats toitures végétalisées et fertilisation

Murs végétaux

Fermes urbaines, maraîchage sur les toits, production vivrière en toiture



Un bureau d'étude conseil toitures végétalisées



Nos relations avec les différents acteurs de la filière et notre expertise acquise grâce à notre programme de recherche, nous permettent de contribuer à l’optimisation des techniques. Grâce à notre plateforme expérimentale, nous réalisons des études appuyant vos démarches d’innovation et de développement de produit. (Nos références d'études scientifiques et techniques sur les toitures végétalisées)



Nous conseillons les maîtres d’ouvrages ou maîtres d'oeuvre désireux d’utiliser des techniques de végétalisation des bâtiments. Nous intervenons objectivement dès la phase de programmation pour suggérer des solutions intéressantes d’un point de vue technique, esthétique, économique, qui maximisent les avantages environnementaux (gestion des eaux, impact thermique, biodiversité…). (Notre page bureau d'étude conception toitures végétalisées conseil et expertise)



Des moyens techniques dédiés à la végétalisation des bâtiments



Deux plateforme d'essais en extérieur, sur laquelle différents systèmes toitures végétalisées ont été reconstituées pour tester de nouvelles espèces et mener des expérimentations pour les industriels du secteur.

Une plateforme d'essais sous serre, équipée de bacs lysimétriques, de capteurs climatiques et de centrales d’acquisition de données, dédiée à l’étude des aspects énergétiques et hydriques

Des sites pilotes

Un laboratoire d'analyses agronomiques spécialisé dans l'analyse de substrats pour toiture végétalisée







