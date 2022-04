Entreprise Arrezo sport

APE: 3230Z Fabrication d'articles de sport

SIRET: 534.639.729.00019

Marque de fabrique protégée et enregistrée à L'INPI sous le N° National 11/3856

http://www.arrezo-sport.com/

Produits : Sport wear

Devise : Qualité , originalité, disponibilité



Créé en août 2011 par Maurice BITSIGUI diplômé d'état supérieur de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport, promoteur de la marque arrezo. celle-ci est une marque française accessible à tous et qui symbolise la nouveauté sur le marché .Arrezo sport est une entreprise de fabrication et vente de vêtements et chaussures de sport nommée "ARREZO". l'appellation évoque le mot"réseau" en référence au réseau d'amis qui a incité le porteur du projet à se lancer dans cette entreprise et qui le soutient. mais aussi en référence à tous ceux qui adhèrent à ses produits.Arrezo c'est enfin le clin d'oeil à la ville Italienne du même nom mais à l'orthographe différente, Arezzo en Toscane... L'entreprise fabrique les articles de sport dans les disciplines suivantes : Football, Rugby, Basket, Cyclisme, Handball, volley-ball, Athlétisme, Tennis etc.

Pour tous vos besoins sportifs et loisirs : Sports collectifs, individuels ...

Arrezo-Sport vous propose toute une gamme d'articles pour tous.