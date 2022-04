Arriouach MOHAMED

Jeune Développeur/Programmeur, j'ai plus de 4 ans d’expérience dans le domaine et titulaire d'un diplôme en sciences économique et gestion.

Je peux vous servir dans:

- Analyser vos problèmes du gestion.

- Réaliser un cahier de charge.

- Construire la base de données.

- Développer l'application selon vous besoin soit une application bureau ou soit une plateforme web.

- Consultant informatique.



Mes compétences :

Java EE

Python

.NET

OpenERP

PHP 5 (framework Yii)

Bureautique

SPSS 20

Développement Android