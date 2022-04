Arro Richard ANOH

Je suis ANOH ARRO RICHARD jeune diplômé.

Titulaire d'un Brevet de Technicien Supérieure option Système Électronique et Informatique que j'ai acquis à l'Institut de TEchnologie et Spécialité (ITES) à Abidjan II Plateaux.

Suis passionné de nouvelle technologie, d’électronique et surtout d'automobile qui demeure ma passion la plus forte, suis aussi dans le domaine de l'audio visuel et du cinéma qui m'attire aussi depuis l'enfance.



Mes compétences :

Informatique

Electronique

Téléphonie mobile

Télécommunications

Marketing

La maintenance

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Internet