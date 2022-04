Arroum NABIL

La SARL A3BF Techno automation est une entreprise spécialisée dans le domaine de l'automatisme et plus précisément l' automatisation des processus industriels , la formation dans le domaine technique

automate programmable- variateur de vitesse, sécurité électrique, et la régulation.



- projets réalisés.



1 - Automatisation d'une unité d'aliment de bétail les grands Moulin Belghith M'daourouche wilaya de Souk Ahras.



2 - Développement et réalisation du prototype d'un simulateur pour l'enseignent du module automatisme dans les centres de formation professionnels.



3 - Développement et réalisation de produits Didactiques en partenariat avec la société PMO Trading Oued Hmimime wilaya de Constantine.



- module de signalisation.

- Module de câblage pour quatre élevés.

- Module d'interphonie.

- Module anti-incendie.



* Réalisation d'une étude pour la réalisation d'une empileuse de brique chez les briqueterie Bouras Wilaya de Setif.



Formation :

1 - Formation sur les automates programmable Siemens chez Infra-Rails Salah Bouchaour Wilaya de Skikda.

2 - Formation module Froid industriel , Chronométrage chez ENMTP Ain Smara unité CCA .





la SARL à été créer en 2007.