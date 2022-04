Arroume ZITOUNI

Je suis lauréat de l'Ecole Superieure de Gestion promo 1995.J ai dans mon actif plus de quainzes années d experience dans plusieurs secteur d activité;

en plus d une experience en tant que proprietaire d une affaire personnelle.

Je suis à la recherche d'un poste de responsable administratf et financier au sein d'une organisation qui favorise la promotion interne.Depuis decembre 2010 j occupe le poste de directeur financier au sein d une societe en Arabie Saudit.



Mes compétences :

Management

Finance

Contrôle de gestion