Bonjour,



Arrow Group représente un vivier d’entreprises présentes dans l’informatique au service des Banques, Mutuelles, Assurances et établissements financiers.

Ce qui permet finalement au groupe de proposer une offre complète et variée, proposer une large gamme de prestation alliant maîtrise des technologies et connaissance du métier. Offre globale qui est le fruit d’un travail collaboratif, d’une expertise transversale, d’innovations et de recherche & développement.



Arrow Financial Consulting est l'activité de cabinet de conseil en Système d'Information à destination des établissements financiers.



Nous intervenons:

-en AMOA/ MOA sur la partie métier/ fonctionnelle: Finance de marché, Asset Management, Front to Back, Risques, Référentiel, Comptabilité, Compliance,...



-MOE: développement, architecture, Support, autour des langages objets (Java, C#, C++, .NET,...).



N'hésitez pas à nous faire parvenir vos besoins et vos candidatures par mail: job@arrow-group.eu



Nous recrutons 50 consultants pour 2015.



