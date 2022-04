Notre cabinet "ARSA CONSULTING" vous offre des services de qualité en matière de création des entreprises, tenue de comptabilité, contrôle de gestion, déclaration fiscale et sociale, gestion de votre paie, établissement des bilans, la formation et le recrutement des profils dans le domaine de la comptabilité et finance

Nous vous proposons aussi une formation pratique adressée à ceux et celles qui veulent avoir un métier pour accéder facilement au marché du travail nous vous délivrons à la fin de formation un certificat et une attestation de stage