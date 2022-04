Ayant une formation en travaux de bureau, je suis certifié pour le métier d'encodeur de données. Par le moyen de mes différentes expériences professionnelles j'ai pu acquérir diverses compétences pratiques en bureautique et dans les tâches administratives comme: la rédaction de courriers, le classement de documents, la gestion de la boîte mail, l'accueil téléphonique, etc.

J'ai pu également travailler au sein du secrétariat lors de mes études et effectuer des tâches confiées à un surveillant scolaire comme : les relevés de présences, l'accueil téléphonique etc.



Je suis à la recherche d'un emploi comme employé administratif ou agent d'accueil mais aussi dans le milieu scolaire comme surveillant scolaire.



Discret, organisé et consciencieux je pense pouvoir vous apporter une aide pratique au niveau administratif.





Contact :



Arsen Avaguyan

GSM : 0485/522.556

Mail: arsen.avaguyan@outlook.com



Mes compétences :

Bureautique

Secrétariat

Administratif